Il San Giorgio del Sannio vorrà recitare un ruolo importante nel prossimo torneo di Seconda categoria. La società del presidente Gianluca Boniello punta sul programma messo in atto già nella passata stagione e che stava viaggiando spedito. Dopo la sospensione del torneo ed il successivo stop, la società sangiorgese si è presa i giusti tempi per rimettersi in moto e, una volta riacceso il motore, adesso non vuole fermarsi più.

