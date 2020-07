La maggioranza mastelliana, che in Consiglio ora deve fare i conti con numeri risicati dopo che due consigliere sono traslocate in minoranza con Patto civico, inciampa subito in commissione Bilancio. Ieri la sessione convocata dalla presidente Tomaciello si è sciolta per assenza del numero legale. Nelle commissioni, dove i gruppi sono naturalmente rappresentati in maniera proporzionale alla consistenza in Consiglio, i margini si sono assottigliati e l’assenza del consigliere Sguera per Patto civico ha pesato per cinque. Determinante anche l’assenza del consigliere Giovanni Zanone.

