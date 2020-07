Non solo polemiche pre concerto. Anche dopo l’esibizione di domenica continuano a piovere critiche, anzi si inaspriscono le polemiche per l’evento organizzato dall’amministrazione comunale e che ha portato il rapper Moreno ad esibirsi a Guardia Sanframondi. La scarsissima presenza di pubblico non ha fatto altro che accentuare la posizione negativa di alcuni ambienti istituzionali e politici che già si erano fatti sentire con la dura presa di posizione del consigliere di maggioranza a Foglianise, Andrea De Filippo, che aveva duramente condannato l’idea di organizzare un concerto in un momento in cui la crisi sanitaria non è del tutto superata.

