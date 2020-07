Il Benevento non svolgerà il ritiro pre-campionato in Abruzzo. Il club giallorosso aveva individuato Rivisondoli come possibile sede, arrivando anche a opzionare la struttura che avrebbe dovuto ospitare capitan Maggio e compagni, ossia il Grand Hotel Europa. Alla fine, però, non se ne farà niente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia