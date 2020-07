Ieri mattina i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti dell’amministratore di fatto (Paolo Di Donato) del Consorzio Maleventum, con sede a Benevento – avente come oggetto sociale la gestione dei centri di accoglienza per migranti siti in vari territori della provincia di Benevento – perché “gravemente indiziato dei reati di appropriazione indebita e frode nelle pubbliche forniture”.

