San Leucio del Sannio – Sgravi Tari, Paradiso rivendica i risultati

“L’agevolazione sulla tariffa Tari è oramai alla seconda edizione per il Comune di San Leucio del Sannio. E’ per questo obiettivo che mi sono adoperato per spingere la comunità sanleuciana verso la salvaguardia dell’ambiente e delle proprie finanze”. Con queste parole si toglie un sassolino dalla scarpa Roberto Paradiso, ex assessore passato tra i banchi dell’opposizione dopo la revoca delle deleghe decisa dal sindaco Nascenzio Iannace ad aprile dell’anno scorso.

