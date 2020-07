Sette punti per battere il record assoluto in Serie B, due vittorie per eguagliare il primato di successi conquistati in una stagione: il Benevento ha ancora qualche motivo buono per rinviare le ferie. Le vacanze possono aspettare per i giallorossi, nonostante la stagione sia agli sgoccioli e la classifica abbia già emesso al sua sentenza. Contro il Frosinone, la truppa di Inzaghi insegue un altro squillo d’autore, per confermare il trend positivo contro le grandi del campionato e dimostrare, a se stessa e agli altri, che pur avendo la pancia piena e zero esigenze di classifica, resiste la voglia di onorare il torneo fino alla fine e fare lo sgambetto a quella che, alla viglia, veniva indicata come una delle possibili contendenti alla vittoria finale.

