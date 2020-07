“L’improvvisazione non paga: avere deciso i saldi all’ultimo momento non è stata scelta positiva. Una decisione estemporanea dopo averli programmati ad inizio agosto. Veniamo già da una situazione complessa con una contrazione consumi dopo il lockdown. Fin qui è stato tutto molto negativo. Il commerciante di per sé ha optato per sconti per favorire i clienti, le agevolazioni possibili già venivano fatte tenendo conto del programma dei saldi a inizio agosto”. Così il presidente di Confcommercio Benevento, Nicola Romano sui primi due giorni di saldi con esercenti spiazzati da un brusco cambio di rotta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia