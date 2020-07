Duecentosettanta minuti non possono cambiare il senso delle cose, ma le ultime tre giornate di campionato potrebbero comunque rappresentare una buona occasione da sfruttare per guadagnarsi un posto nell’organico del Benevento che prenderà parte al campionato di Serie A. Non tutti i giallorossi che attualmente fanno parte della rosa di Inzaghi sono certi di una conferma per la prossima stagione e questo nonostante la società abbia più volte manifestato la volontà di valorizzare innanzitutto le risorse che a disposizione, a cui aggiungere gli elementi giusti per potenziare il motore.

