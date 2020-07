In manette Gennaro Morgillo. Si tratta del figlio e del cognato – rispettivamente – di Mario Morgillo, 68 anni, e di Andrea Romano, 49 anni. Ovvero i due uomini, entrambi di San Felice a Cancello, che erano stati uccisi a Durazzano per mano di Francesco D’Angelo. Nella giornata di ieri, in particolare, l’uomo è stato fermato, nell’ambito e ad esito di una più ampia indagine sviluppatasi tra le province di Caserta, Avellino, Verona e Alessandria, per mano dei Carabinieri della Compagnia di Caserta, col supporto del Nucleo Cinofili di Sarno.

