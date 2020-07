“Molti residenti (in particolare di Via Borgia, via Umberto I, vico Arechi e vico Noce), muniti di regolare permesso di sosta, sono stati invitati a lasciare l’area adiacente la Prefettura di Benevento poiché, detta area, non sarebbe destinata al parcheggio delle autovetture. Superfluo dire che, quella zona, è sempre stata utilizzata come area di parcheggio da parte dei residenti. In un sopralluogo tenuto la scorsa settimana, invero, era stato rappresentato che, in quella zona, oltre agliaventi diritto, sostassero autovetture senza regolare permesso e che, spesso, queste ultime erano parcheggiate in maniera tale da impedire la regolare circolazione. Si chiedeva, quindi, un maggior controllo sui permessi di sosta. Come fatto anche per piazza Piano di Corte, si suggeriva di rendere visibili gli stalli di sosta (coerentemente con le disposizioni della sovrintendenza)”. Così la lettera a Comune e Prefettura con richiesta di chiarimenti del presidente del comitato ‘Centro storico’, l’avvocato Luigi Marino, in una querelle con l’amministrazione comunale che torna a riaccendersi, a causa di visioni e funzionalizzazioni del centro storico profondamente diverse.

