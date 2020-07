Grande successo di pubblico per la rassegna “Paesaggi in Movimento” a Buonalbergo, molti gli ospiti, alcuni illustri. Infatti, tra le strade del piccolo comune fortorino si aggirava anche il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. La terza carica dello stato, in abiti casual, è arrivata nel centro del Comune all’insaputa della popolazione che sorpresa lo ha visto passeggiare per le strade del paese.

