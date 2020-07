Presa d’atto formale nel linguaggio della contabilità pubblica della non effettuazione della Fiera di San Giuseppe, evento legato al mondo dell’agricoltura, fortemente sentito in città e nel beneventano, con la tradizionale kermesse poco dopo la festa religiosa da cui viene il nome, con il corollario della presa d’atto delle mancate spese e dei mancati incassi che avrebbero consentito in un bilancio positivo per l’ente locale di svolgere la manifestazione e vivacizzare la vita cittadina e provinciale praticamente a costo zero.

