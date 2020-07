Una fumata nera. Consorzio Stabile e Stat raccolgono risultati non certo entusiasmanti dall’assemblea organizzata all’hotel Italiano per illustrare in cosa consiste il mega progetto che hanno messo su rispondendo ad un bando del 2019 di Palazzo Mosti. Abbattere e ricostruire più di trecento alloggi di edilizia popolare nel cuore popolare dei due rioni Libertà (Santa Maria degli Angeli) e Ferrovia (via Nuzzolo).

