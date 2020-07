Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere Franco Domenico De Iasio, il 69enne accusato dalla Procura di Benevento, in via principale di avere messo in piedi, grazie “alle sue doti diplomatiche”, un raccordo tra diverse bande di falsari, tra cui il famoso ‘Napoli Group’ e anche falsari del nord Italia, capace di immettere in circolazione 200 milioni di euro, con banconote e monete di eccellente fattura, difficilmente distinguibili dagli originali.

