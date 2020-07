Anche i vip nella banda dei falsari: coinvolto nelle indagini il nipote di Catherine Deneuve e un noto imprenditore

Un gigantesco giro di produzione e immissione in circolazione di denaro falso quello smantellato dall’attività investigativa dei carabinieri e della Procura della Repubblica di Benevento, con 44 indagati e il sequestro di beni per 8 milioni di euro: 7 in carcere, 28 ai domiciliari, per 8 obbligo dimora, per una obbligo presentazione: nel corso dell’indagine sequestrato denaro falso in Italia e in Europa per un controvalore di oltre 100 milioni di euro.

