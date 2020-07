C’è prevalentemente un aspetto tecnico, ma ce n’è anche uno fiscale dietro la strategia del Benevento che, per i primi due acquisti in vista della Serie A, ha deciso di guardare oltreconfine. Se il club giallorosso sta rivolgendo le proprie attenzioni soprattutto al mercato estero, non è solo perché si possono trovare buone occasioni a costi ragionevoli, ma anche per una questione di vantaggi fiscali.

