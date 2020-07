L’ex primo cittadino Amedeo Ceniccola scende ufficialmente in campo e ripropone il suo progetto civico “Rinascita Guardiese”. L’intento è dare un contributo significativo alla discussione politica in vista dell’imminente campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione locale. Non è ancora chiarito il ruolo che il sodalizio intende assumere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia