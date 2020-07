San Giorgio del Sannio – In Consiglio accuse e veleni sulla Tari: “Qualche amministratore non paga”

Se siamo in queste condizioni è colpa di chi ha amministrato prima di noi. No, dopo quattro anni di gestione dovreste iniziare a valutare il vostro operato. Si può riassumere in questo scambio di battute il dibattito andato in scena ieri nell’auditorium ‘Al Cilindro nero’, che ha ospitato una nuova seduta del Consiglio comunale a porte chiuse. Sul tavolo il conto consuntivo 2019 che, come abbiamo anticipato su queste pagine, si è chiuso con un passivo di 1,5 milioni e un disavanzo di amministrazione di 500mila euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia