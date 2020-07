Da oggi per i giallorossi scatta il ritiro-premio in Sardegna: giovedì il rientro nel Sannio

Archiviata la trasferta di Trapani, i giallorossi potranno godersi qualche giorno di relax, prima di iniziare a pensare al match di venerdì sera contro il Livorno. Al termine della gara del ‘Provinciale’, infatti, gli uomini di Inzaghi non hanno fatto rientro nel Sannio e nemmeno lo faranno nella giornata odierna: capitan Maggio e compagni, da questa mattina, si trasferiranno in Sardegna, precisamente a Santa Teresa Gallura, dove resteranno fino a giovedì. A ospitare il Benevento sarà l’incantevole resort Valle dell’Erica: presente tutta la rosa al gran completo, infortunati compresi. Relax soprattutto, qualche allenamento giusto per non perdere la condizione, prima di ripartire alla volta del Sannio.

