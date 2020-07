Celebrazioni, nuovi ospiti e grandi ritorni: l’edizione post Covid del Benevento Cinema e Televisione è pronta per essere inaugurata. Un cartellone ricco nonostante il poco tempo per organizzarlo e l’unica location, ma, come sempre, di forte valore culturale e televisivo. A presentare la quarta edizione del Bct in conferenza stampa, oltre al direttore del Festival Antonio Frascadore, anche il presidente della Camera di Commercio Antonio Campese, il rettore dell’Università degli studi del Sannio, che ha ospitato la conferenza, Gerardo Canfora e il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

