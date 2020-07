Due sospettati per un raid in una tabaccheria a Cerreto Sannita lo scorso 26 aprile con l’asporto di valori, denaro e tabacchi lavorati. Si tratta di un 49enne di Frattamaggiore e di un 66enne di Napoli. Nei loro confronti inviata notifica indagine. In occasione di quel furto vi fu un inseguimento nei confronti di una automobile di grossa cilindrata (Audi A6) sulla Telesina con l’auto che urtò un guardrail in un tratto compreso nel territorio comunale di Gioia Sannitica.

