E’ stato accolto solo parzialmente in sede di riesame il ricorso presentato da Antonio De Matteo, funzionario in quiescenza dei vigili del fuoco ed uno dei principali imputati per l’inchiesta ‘Par Condicio’, su un vasto circuito di truffe per alterare l’esito di concorsi pubblici indetti per assunzioni nelle forze dell’ordine. La difesa aveva chiesto la scarcerazione, ma l’uomo deve restare in carcere.

