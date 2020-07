In tempi normali, questa sarebbe dovuta essere la settimana della partenza per il ritiro estivo. Il Benevento si era mosso con largo anticipo per organizzare la preparazione precampionato. Già lo scorso febbraio, infatti, il club di via Santa Colomba aveva pianificato tutto: la scelta era caduta nuovamente sul Trentino, precisamente su Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano, mentre la struttura che avrebbe dovuto ospitare capitan Maggio e compagni doveva essere il Garden Park. A rovinare i piani del Benevento, ci ha pensato il coronavirus e l’emergenza sanitaria che ha investito il Paese.

