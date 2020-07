Sedicesimo posto su 105, un indice di gradimento che sfiora il 60%. Arrivano risultati confortanti da un test prestigioso sull’operato dei Sindaci in Italia, cioè quello annualmente condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. E la vera notizia che – avendo riscontrato che la maggioranza della città è ancora con lui – il sindaco ha ormai maturato la decisione di ricandidarsi per le amministrative del 2021. A Il Sannio Quotidiano rivela infatti: “La fiducia della gente è tale che pur avendo richieste per tornare in campo nazionale o regionale mi parrebbe di tradire la mia gente se avendo la salute deludessi attese e speranze”.

