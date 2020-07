Torna la paura Covid in Valle Caudina. Due persone di Rotondi, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono risultate positive al virus. La conferma è arrivata dal sindaco. Il caso, come si apprende, sarebbe riconducibile a persona che era transitata in ambiente ospedaliero. Non è chiaro se, all’atto dell’ingresso o durante la degenza, sia emersa la positività ai controlli di protocollo che si pongono in essere, di questi tempi, nei plessi sanitari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia