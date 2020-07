Pneumatici abbandonati nel piazzale dello stadio ‘Vigorito’: la denuncia dell’Asia

Costi notevoli quelli legati al conferimento abusivo di rifiuti abbandonati in luoghi pubblici, tra strade e piazzali, moltiplicati quando si tratta di rifiuti speciali, tra oneri rimozione e smaltimento: un problema annoso e irrisolto in città, nonostante accresciuti controlli e multe irrogate, a causa di troppe persone che non intendono fare il proprio dovere civico e non esitano a ricorrere a scorciatoie. Come chi da ultimo ha abbandonato nel piazzale attiguo allo stadio “Ciro Vigorito”, sede del mercato regionale che si tiene di sabato, ben quaranta pneumatici usurati.

