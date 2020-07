L’allarme del Sunia: “Morosità involontaria, in 250 sotto sfratto”

Denuncia da parte del segretario provinciale del Sunia, Giuseppe Falzarano, sul numero invero molto alto di nuclei familiari sotto sfratto per morosità incolpevole. “Sono già in duecentocinquanta sotto sfratto per morosità involontaria a Benevento e provincia. Bisogna agire in sostegno di questi nuclei familiari e di queste persone non in grado di pagare il canone di affitto”, ha ribadito poi indicando uno dei percorsi da intraprendere: quello di una rimodulazione verso il basso dei canoni di affitto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia