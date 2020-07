Una difesa che il Benevento vuole puntellare con Glik. Il reparto arretrato, del resto, è quello che probabilmente dà le maggiori garanzie anche in vista del prossimo campionato. Non a caso, il club giallorosso punta a tenersi stretti i difensori che attualmente compongono la rosa, blindando chi ha ricevuto qualche richiesta. E’ il caso di Luca Caldirola, per il quale sono arrivate le prime proposte importanti. Il Benevento, però, non vuole saperne di lasciarlo partire.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia