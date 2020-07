Al centro medico di Sant’Agata de’ Goti manca il neuropsichiatra infantile: bimbi ancora senza cure, la rabbia dei genitori

“Ancora nulla. I nostri figli rischiano di restare impossibilitati a frequentare la struttura convenzionata. E quindi, in virtù di questa pausa forzata, un regresso nelle competenze acquisite”. Asl, nulla cambia. Una situazione paradossale quella che si è determinata presso il riferimento di Sant’Agata de’ Goti dove ore e ore di attesa, di volta in volta, non riescono a sciogliere il nodo. Manca il neuropsichiatra infantile e, quindi, non vi è alcuno che possa autorizzare e firmare per il rinnovo delle pratiche.

