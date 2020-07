Telese Terme – Liverini conferma l’addio: “La maggioranza oggi diventa minoranza, non sono un traditore”

I motivi dell’abbandono del gruppo di maggioranza sono stati ribaditi nel consiglio di ieri pomeriggio da Giovanni Liverini che ha parlato di condizioni politiche diverse rispetto al resto della compagine. “Nella seconda amministrazione Carofano (2015 – 2020), non si è data minimamente importanza alla necessità, a mio avviso fondamentale, di dare nuovo impulso ed entusiasmo al progetto politico nato nella primavera del 2010, sia per quanto riguarda la leadership, sia per quanto riguarda la responsabilizzazione di una nuova classe dirigente, sia per quanto riguarda la progettualità. Ho registrato, invece, l’assenza di una visione complessiva e la chiusura alle istanze di partecipazione delle soggettività civili, che interpreto quali segnali di una precisa volontà politica di mera e improduttiva conservazione del potere e di una conventio ad excludendum di matrice ideologica”, riferisce Liverini.

