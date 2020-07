Si terrà stamane (ore 11) a Palazzo di Governo il vertice chiesto dal prefetto Cappetta al presidente Di Maria e all’amministratore di Sannio Europa Sauchella sulla vertenza dei lavoratori delle cooperative impiegate nei musei della provincia rimaste senza lavoro dopo la mancata proroga da parte dell’agenzia provinciale Sannio Europa. Il Prefetto ha chiesto di avere aggiornamenti sulla vicenda in una lettera inviata al presidente Di Maria in cui faceva presenti che i venti dipendenti rimasti a spasso corrono il rischio per le particolari categorie a cui appartengono e per motivi di età di rimanere completamente esclusi dal mercato del lavoro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia