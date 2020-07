Colle Sannita – Rischio incendi, dichiarato lo stato di pericolosità

Il sindaco di Colle Sannita Iapozzuto ha inteso dichiarare, con la sua ultima ordinanza, lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi e contemporaneamente dettare le norme per la manutenzione delle aree incolte o abbandonate nel territorio comunale. In qualità di autorità comunale di Protezione civile, Iapozzuto ha rilevato che nella stagione corrente esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale di incendio per le zone boscate e sui territori limitrofi, in conseguenza delle condizioni meteo previste per il periodo estivo.

