La storia finisce qua. Con una promozione in Serie A, ma anche con un addio anticipato. Quello di Massimo Coda, il cui contratto con il Benevento è scaduto ufficialmente ieri e non verrà rinnovato. Esito che sarebbe stato scontato in condizioni normali, perché da tempo le parti avevano annunciato la decisione di separarsi, ma che visto il prolungamento della stagione in corso al 31 agosto, avrebbe potuto portare a un’estensione contrattuale di due mesi, al fine di permettere a Inzaghi di terminare il campionato con gli stessi uomini che aveva a disposizione al momento della sospensione del campionato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia