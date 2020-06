Gelo tra Reale e il Sindaco: posizione in Giunta a rischio

Antonio Reale diventa nel giro di 24 ore l’idolo di Forza Italia e in particolare applaudono alla sua scelta di restare nel partito azzurro tutti i rivali di Mastella che militano nel partito berlusconiano. Il coordinatore cittadino De Longis (vicino all’euoroparlamentare Martusciello) verga una nota per cantare le lodi dell’assessore all’ambiente che ha annunciato di non seguire Mastella in ‘Noi campani’ per le regionali 2020.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia