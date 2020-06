Cerimonia con consegna di targhe e attestati ai protagonisti della gara di solidarietà promossa da Confindustria Benevento, guidata dal presidente Filippo Liverini, per una “Lista per la vita” con raccolta fondi per aiutare l’azienda ospedaliera ‘San Pio’ nel momento più acuto dell’emergenza sanitaria: raccolti 350mila euro, utilizzati in modo rapido, seppure assicurando rendicontazione e procedure di refertazione, in breve tempo per acquistare apparecchiature e materiali utili per affrontare la fase più acuta dell’epidemia.

