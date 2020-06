La panchina della Strega è una macchina da gol: cambi sempre più decisivi per Inzaghi

Pochi minuti a disposizione ma necessari per trascinare la Strega. Anche dopo il lungo stop causato dall’emergenza Coronavirus, il Benevento di Inzaghi ha confermato uno dei tanti trend della sua stagione, rivelandosi come la miglior squadra in chiave realizzativa con giocatori subentrati dalla panchina. Ad allungare la striscia di gioie last minute ci ha pensato Insigne, con un mancino decisivo che si spegne alle spalle di Ravaglia ed avvicina, ulteriormente, la grande festa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia