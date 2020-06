Niente maxi festoni per la promozione in serie A del Benevento in città, imperniati sui pali della luce. E’ successo ieri nel Rione Libertà, epicentro della passione popolare calcistica, dove i tifosi si apprestavano a montarli: sono stati fermati dagli agenti della Polizia Municipale. “Non potranno essere installati festoni imperniandoli sui pali della luce, per motivi sicurezza a causa del rischio cadute dei medesimi per forti raffiche di vento, ricorrenti in questi giorni. Potranno essere messe bandierine e naturalmente decorazioni e bandiere sui balconi e i negozi”, è quanto chiarito da parte del Comandante della Municipale di Benevento, Fioravante Bosco, in attuazione all’indirizzo impartito in linea generale da parte del primo cittadino, Clemente Mastella, per garantire la massima sicurezza alla popolazione e alla circolazione stradale.

