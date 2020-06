Mercato in fermento per il Benevento. Nonostante manchi ancora il sigillo della matematica sulla promozione in Serie A, la società giallorossa ha da tempo iniziato a programmare la prossima stagione. Non vuole sbagliare le mosse il club giallorosso ed è per questo che si è mosso con largo anticipo sugli obiettivi, forte di una classifica che, già da marzo, vedeva la Strega praticamente sicura del salto di categoria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia