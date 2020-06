Un intervento ambizioso quello che ha ricevuto il via libera ieri con delibera del presidente della Rocca dei Rettori, Antonio Di Maria, per la messa in sicurezza delle aree spondali dei fiumi. Il provvedimento ha recepito la relazione del responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Ente, Angelo Giordano, per la messa in sicurezza delle aree e prevede 31 interventi sulla rete idrografica sannita con una previsione di spesa per cinquanta milioni di euro, a partire dai fiumi principali: il Calore, il Sabato, il Tammaro e il Fortore.

