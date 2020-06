Purtroppo non ce l’ha fatta Evelina Federigo, 41enne di Benevento, coinvolta in un gravissimo incidente stradale lo scorso giovedì all’incrocio tra la Feltrina e via Argine e via Cal Trevigiana a Montebelluna. La donna, addetta delle Poste Italiane, era alla guida di una Panda che si è schiantata contro la Porsche guidata da un 54enne rimasto sostanzialmente illeso.

