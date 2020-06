Rientrati nella tarda serata di domenica dalla trasferta di Cremona, i giallorossi sono tornati subito in campo ieri mattina per iniziare a preparare la gara di Empoli, seconda partita esterna nel giro di cinque giorni, che potrebbe consegnare al Benevento la promozione in Serie A. Sul manto erboso dell’antistadio ‘Imbriani’ è andata in scena la classica seduta defaticante per chi è stato impiegato allo ‘Zini’, caratterizzata da esercizi di mobilità e forza in palestra seguiti da esercitazioni aerobiche, mentre il resto della rosa ha sostenuto lavoro intermittente e partitelle a campo ridotto.

