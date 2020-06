Sabato è arrivata la notizia di un nuovo positivo emerso presso il nosocomio ‘San Pio’. Una positività riscontrata in un paziente di Castelfranco in Miscano, per il quale inizialmente sia il test effettuato come precauzione prima di un intervento presso il reparto di Neurochirurgia che i due tamponi fatti all’accesso in Pronto Soccorso e il successivo ricovero erano risultati negativi. Ieri, l’ospedale beneventano ha comunicato che il paziente affetto da coronavirus in forma asintomatica è stato dimesso.

