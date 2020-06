Una marcia per difendere i pini del viale degli Atlantici

Movimento Cinque Stelle, Civico 22, Wwf oltre che comitati spontanei e semplici cittadini. Ieri mattina la manifestazione ‘Abbraccia un pino’ per protestare contro l’ipotesi che vengano abbattuti gli alberi o anche una loro parte. Un vera e propria marcia in difesa degli alberi e contro l’opzione di abbatterli per motivi di sicurezza stradale. L’amministrazione in realtà ha frenato e ora attende la perizia di due esperti di Salerno per agire di concerto con la Soprintendenza.

