Novità in arrivo per gli uffici comunali e la rete stradale a Calvi. Il sindaco Armando Rocco di recente ha scelto il nuovo vertice per l’area finanze, Anna Maria Guadagno, che con uno dei primi atti firmati ha affidato un incarico esterno per sostenere il lavoro dell’ufficio ragioneria.

