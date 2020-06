Assunti nove medici anestesisti al nosocomio ‘San Pio’. Si tratta di professionalità preziose per il funzionamento della struttura: la loro opera professionale è imprescindibile per l’effettuazione di interventi chirurgici; la loro penuria, con cui negli anni ci si è misurati presso l’ospedale pubblico di Benevento, è stata assolutamente condizionante in negativo per l’operatività complessiva delle attività ospedaliere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia