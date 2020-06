Se ti scappa la pipì, e non sei un cane, logica vorrebbe che ti mettessi alla ricerca di un posticino (al chiuso), magari un locale pubblico o un bagno pubblico, dove poter liberare la vescica. O, al limite, se mancano locali, se mancano bagni pubblici, si può ripiegare – in extrema ratio – su un alberello. Natura per natura. E invece, a Sant’Agata de’ Goti, è stato eletto a novello pubblico wc la chiesetta di Sant’Angelo in Munculanis.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia