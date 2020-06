Benevento, Montipò è pronto a rialzare il muro

Ripartire dalla difesa. L’arma in più del Benevento, dopo una stagione da applausi, alla ricerca del suo nuovo posto nel mondo giallorosso, come a voler blindare i pali della Serie A. Il campionato della Strega ripartirà domenica, quando l’undici di Inzaghi verrà accolto allo ‘Zini’ da una Cremonese rigenerata dallo stop ed ormai pronta alla ripartenza, costretta però a fare i conti con due gare in pochi giorni. Prima il recupero contro l’Ascoli che ripristinerà ufficialmente la B, in programma mercoledì, poi il big match contro la regina della classe, spinta dalla voglia di riuscire a chiudere al più presto la pratica promozione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia