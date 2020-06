L’altro Benevento, quello che scalpita aspettando la propria chance per esplodere. In vista della ripresa della Serie B, agli ordini di Inzaghi c’è un’altra Strega, in rampa di lancio per conquistare i primi assaggi del grande calcio. Parliamo dei giovani, della linea verde promossa dalla ‘cantera’ giallorossa ed aggregata ai sogni della prima squadra, protagonista indiscussa della stagione cadetta. Con la Serie A ormai ad un passo e con la voglia di continuare a macinare record anche dopo lo stop forzato causa emergenza, le riflessioni che coinvolgono Super Pippo ed il suo staff tecnico toccano da vicino anche i baby del Benevento, in un circolo vizioso che potrebbe vederli in campo da protagonisti una volta archiviata la pratica promozione.

