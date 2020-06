Rebus in via di risoluzione, ma non per tutti. Quello dei contratti in scadenza al 30 giugno è un nodo che la Figc, insieme alle Leghe, dovrà risolvere a stretto giro di posta. Un’intesa di massima, in realtà, sembra già esser stata raggiunta, ma è un accordo che inevitabilmente non riuscirà a risolvere tutte le questioni in sospeso. La base è quella di un prolungamento fino al 31 agosto, ossia fino alla fine della stagione in corso.

